Conferenza stampa pre Milan-Benfica: oggi parlano Amorim e Gonçalo Ramos. Tutte le info
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tutte le informazioni sulla conferenza stampa alla viglia del primo match di Europa League che vedrà i rossoneri affrontare il Benfica
Oggi è giorno di vigilia di Milan-Benfica, primo match della Europa League della squadra rossonera. La conferenza stampa pre-partita del mister Ruben Amorim e di Goncalo Ramos si terrà domani alle ore 14.00 presso la Sala Stampa di Milanello. La conferenza si svolgerà in lingua portoghese, con traduzione consecutiva in italiano. La si potrà seguire in diretta con il live testuale su MilanNews.it.
L’allenamento del Milan si terrà alle ore 11.30 presso il centro sportivo di Milanello, con i primi 15 minuti aperti ai media. Anche in questo caso, gli inviati di MilanNews.it vi mostreranno in diretta le immagini della seduta e invieranno i relativi aggiornamenti.
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