Borghi su Lazio-Milan: “Il Milan ha giocato solo un tempo, nel secondo ha completamente cambiato marcia”
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Stefano Borghi commenta e analizza la prestazione dei rossoneri in Lazio-Milan, match terminato 2-2.
Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha analizzato e commentato tutte le partite del weekend di Serie A e, nel farlo, ha parlato di Lazio-Milan. Queste le sue parole.
“Il Milan ha fatto solo nel secondo tempo. La Lazio ha fatto benissimo nel primo tempo e poi è difficile rimproverare qualcosa alla squadra di Gattuso perché il Milan ha cambiato completamente marcia, perché la Lazio praticamente non aveva cambi a centrocampo e quindi non ha potuto sostenere il calo fisiologico dopo un primo tempo veramente eccellente”.
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