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MN - L'AD Calvelli presente fisicamente per la prima volta all'assemblea di Lega Serie A
Prima presenza fisica dell'AD Calvelli all'assemblea di Lega Serie A
Prima presenza (fisica) da Amministratore Delegato del Milan per Massimo Calvelli nell’assemblea della Lega Serie A in via Rosellini a Milano, riporta l'inviato di MilanNews.it. Non è la prima a livello formale perché nel mese di luglio, con Malagò, era collegato in via telematica.
Calvelli, un importante passato in ATP, è diventato un uomo chiave di RedBird nel progetto Milan prendendo l'eredità di Giorgio Furlani, allontanato a fine maggio, come CEO del club rossonero.
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