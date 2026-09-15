News MN - Sereni: "Il Milan deve provare a vincere l'EL. Amorim ha una rosa adatta a due competizioni"

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Andrea Sereni di Repubblica parla del possibile percorso in Europa League del Milan di Ruben Amorim

Vigilia importante per il Milan, che domani affronterà il Benfica a San Siro nella prima giornata della fase campionato dell’Europa League 2026/27. Durante l’arco della mattinata gli inviati di MilanNews hanno assistito a Milanello ai primi 15 minuti dell’allenamento della squadra sotto gli ordini di Amorim, che alle 14 parlerà in conferenza stampa. Con il giornalista Andrea Sereni di Repubblica, dal centro sportivo di Carnago, abbiamo parlato del momento dei rossoneri. Le sue parole:

Il Milan deve vincere questa Europa League? “Sì, deve vincerla. Deve provarci”.

Qual è il podio delle squadre favorite? ”Milan, Juve e il Benfica, che mi piace molto. Poi attenzione come sempre alle inglesi, ma è davvero troppo presto per capire chi può vincere. Ma sulla carta le squadre più forti sono queste. Le italiane sono tra le più forti per me, penso che per tutti siano tra le grandi favorite, anche per le agenzie di scommesse”.

La gestione della fase campionato dell’Europa League può diventare un problema con tutti questi impegni ravvicinati? “No, non credo possa essere un problema. Sarà una questione di priorità, ad un certo punto bisognerà fare delle valutazioni. Penso che il Milan ha una rosa tale da far girare diversi giocatori. Ci saranno diverse partite di Europa League non così impegnative per l’avversario che affronteranno. Lì dovrà essere bravo Amorim a far riposare chi è più stanco. Il Milan ha una rosa per affrontare due competizioni secondo me”.