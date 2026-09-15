Borghi consiglia Amorim: “Loftus-Cheek fatica ad essere incisivo, Amorim deve trovare altre soluzioni”

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Stefano Borghi commenta e analizza la prestazione dei rossoneri in Lazio-Milan, match terminato 2-2.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha analizzato e commentato tutte le partite del weekend di Serie A e, nel farlo, ha parlato di Lazio-Milan. Queste le sue parole.

“Con Musah le cose sono cambiate, così come sono cambiate mettendo Pulisic al posto di Loftus-Cheek. Loftus-Cheek ha fatto un grande primo anno al Milan, poi negli altri due ha sempre avuto problemi fisici, ha sempre faticato ad incidere. Amorim gli ha dato subito molto credito, lo sta utilizzando perché evidentemente va a cercare della fisicità per quegli inserimenti li, ma è un giocatore che fa fatica, che fa fatica ad essere veramente incisivo e continuo nel calcio di grande livello e quindi credo che insomma in questo caso bocciatura è sempre un termine che non mi piace, però il Milan deve esplorare altre situazioni perché poi ha altri tipi di giocatori”.