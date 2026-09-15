Un consorzio di cinque investitore vuole l'Al Nassr: ci sono anche Cardinale e CR7. L'indiscrezione dall'Arabia Saudita
Dall'Arabia Saudita arriva una clamorosa indiscrezione sul futuro dell'Al Nassr, club di Riad nel quale militano, tra gli altri, anche l'ex rossonero Joao Felix, Coman, Mané e soprattutto Cristiano Ronaldo: secondo quanto riferisce A Bola, che riporta l'analista sportivo Nawaf_STATS, un consorzio di cinque investitori si stanno preparando a formalizare un'offerta per acquistare la squadra araba dal Fondo pubblico per gli investimenti saudita (PIF). Chi sono questi investitori? Oltre a tre importanti uomini d'affari come Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji e Sharaf Al-Hariri, ci sarebbero anche lo stesso Cristiano Ronaldo e Gerry Cardinale, CEO di RedBird Capital Partners e proprietario del Milan.
In base alle voci che girano, i cinque investitori che fanno parte di questo speciale gruppo dovranno mettere 100 milioni di dollari (circa 92 milioni di euro) a testa per l’acquisto e per l’iniezione di capitale nel club arabo. Entro le prossime 48 ore è prevista una riunione tra i rappresentanti del consorzio e quelli di PIF dal quale si capirà se il fondo governativo accetterà di cedere la quota di controllo dell'Al Nassr o se l'acquisizione fallirà definitivamente.
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