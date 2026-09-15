Un consorzio di cinque investitore vuole l'Al Nassr: ci sono anche Cardinale e CR7. L'indiscrezione dall'Arabia Saudita

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Secondo voci che arrivano dall'Arabia Saudita, Gerry Cardinale, Cristiano Ronaldo e altri tre investitori hanno formato un consorzio per comprare l'Al Nassr

Dall'Arabia Saudita arriva una clamorosa indiscrezione sul futuro dell'Al Nassr, club di Riad nel quale militano, tra gli altri, anche l'ex rossonero Joao Felix, Coman, Mané e soprattutto Cristiano Ronaldo: secondo quanto riferisce A Bola, che riporta l'analista sportivo Nawaf_STATS, un consorzio di cinque investitori si stanno preparando a formalizare un'offerta per acquistare la squadra araba dal Fondo pubblico per gli investimenti saudita (PIF). Chi sono questi investitori? Oltre a tre importanti uomini d'affari come Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji e Sharaf Al-Hariri, ci sarebbero anche lo stesso Cristiano Ronaldo e Gerry Cardinale, CEO di RedBird Capital Partners e proprietario del Milan.

In base alle voci che girano, i cinque investitori che fanno parte di questo speciale gruppo dovranno mettere 100 milioni di dollari (circa 92 milioni di euro) a testa per l’acquisto e per l’iniezione di capitale nel club arabo. Entro le prossime 48 ore è prevista una riunione tra i rappresentanti del consorzio e quelli di PIF dal quale si capirà se il fondo governativo accetterà di cedere la quota di controllo dell'Al Nassr o se l'acquisizione fallirà definitivamente.