Borghi sicuro: “Moreira più a sinistra che a destra, Chukwueze è difficile da togliere”

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Stefano Borghi commenta e analizza la prestazione dei rossoneri in Lazio-Milan, match terminato 2-2.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha analizzato e commentato tutte le partite del weekend di Serie A e, nel farlo, ha parlato di Lazio-Milan. Queste le sue parole.

“lo continuo a pensare che se si vuole azzardare, perché questo è il verbo giusto, Morira da laterale, Moreira più a sinistra che non a destra. Chukwueze è difficile da togliere, si è calato bene in questa parte. Poi difensivamente fa fatica, ma è un rischio che accetti. Devi organizzare la parte dietro a Cisse perché non sarà mai un un laterale millimetrico nei propri piegamenti. Però Cisse è difficile da togliere, giocare con Cisse, Moreira insieme più due mezze punte più Goncalo Ramos che è lontano dalla miglior condizione, anche lui deve essere portato in condizione. Sono curioso di vedere se giocherà mercoledì da ex contro il Benfica o se ci sarà spazio dal primo minuto per Camarda”.