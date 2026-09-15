Amorim presenta la sfida contro il Benfica: "È una partita particolare perché è la prima di Europa League"

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Alla vigilia di Milan-Benfica di Europa League Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Benfica. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni:

Milan-Benfica parla di Champions League, di Rui Costa... È una sfida piena di fascino

"È un'occasione fonamentale, è la prima partita di EL. Non vediamo l'ora di iniziare. Sappiamo delle due finali di Champions. Rui Costa è il presidente del Benfica ma un riferimento importante del Benfica. Io anche ho un passato nel Benfica ma sono qui per vincere. È una partita particolare perché è la prima di Europa League".