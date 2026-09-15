Domani l'esordio contro il suo passato, Ramos: "Sarà una partita difficile. Se segnerò non esulterò"

Domani l'esordio contro il suo passato, Ramos: "Sarà una partita difficile. Se segnerò non esulterò"MilanNews.it
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Oggi alle 14:24News
di Redazione MilanNews
Alla vigilia di Milan-Benfica di Europa League Gonçalo Ramos ha parlato in conferenza stampa

Gonçalo Ramos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Benfica. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni: 

Domani è la sua tua seconda partita a San Siro. Che atmosfera ti aspetti?

"È sempre speciale giocare in casa. Sono qui da poco, non potuto giocare tanto a San Siro. Sarà una partita difficile, ma giocare in casa vuol dire avere il supporto dei nostri tifosi. E questo è importante per noi".

Esulterai se dovessi fare gol domani sera? 

"No non esulterei. Per me il Benfica è come casa mia. Però ho comunque tanta voglia di fare gol". 