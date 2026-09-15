Amorim parla chiaro: "Il nostro obiettivo in Europa League è arrivare in fondo"

Amorim parla chiaro: "Il nostro obiettivo in Europa League è arrivare in fondo"MilanNews.it
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Oggi alle 14:36News
di Lorenzo De Angelis
Alla vigilia di Milan-Benfica di Europa League Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Benfica. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni: 

Nel 2025 sei arrivato in finale con lo United. Conosci la competizione. L'obiettivo qual è? Almeno arrivare in finale?

"Parliamo di una competizione e l'obiettivo è ovviamente vincere. Il nostro obiettivo è di arrivare in fondo, ci sono tante squadre competitive: la differenza la fa poter contare su una rosa degna di questo il nome. Se c'è la motivazione penso che si possa vincere qualsiasi competizione e partita, ricordando che l'obiettivo è solo uno: vincere".