Amorim: "L'idea non è avere un undici fisso, ma un'identità precisa in cui tutti i calciatori possano giocare"

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Alla vigilia di Milan-Benfica di Europa League Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Benfica. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Dopo la partita con la Lazio hai detto che non sei pazzo. Hai capito quindi che differenza c'è tra i titolarissimi e gli altri giocatori?

"Ogni allenatore ha in mente un'idea generale di quello che può essere l'undici base della propria squadra. Poi però si presenta il problema di cui stiamo parlando. Per la mia esperienza - ed è successo due volte, la prima da giocatore in cui siamo arrivati a giocarci il campionato, la Europa League e le coppe, la seconda un po' meno - è impossibile pensare di vincere le competizioni contando solo su 11 o 14 giocatori. Di conseguenza, mi viene difficile dire che abbiamo un undici tipo. L'idea non è avere un undici fisso, ma un'identità precisa in cui tutti i calciatori possano giocare senza che la squadra perda troppa qualità. È chiaro che ho un'idea di quali interpreti volere in determinati match, ma i momenti cambiano rapidamente. Se ci pensate un attimo e siete onesti nelle vostre valutazioni: chi avrebbe mai detto che Musah sarebbe stato il titolare e Luka Modric il problema? Nessuno. La situazione è cambiata perché le ultime partite hanno mostrato questo. Nel calcio moderno il concetto di undici base si fa fatica a comprendere, perché credo serva davvero un gruppo intero, un'intera rosa per vincere i trofei. Naturalmente per certi impegni inizio a capire di che tipo di giocatore ho bisogno e che formazione schierare. Ho un'idea più chiara della rosa, ma le dinamiche cambiano durante l'anno, ed è un bene che sia così".