News VIDEO MN - L’arrivo del Milan all’hotel Double Tree per il ritiro pre-Benfica

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L’arrivo dei rossoneri all’hotel Double Tree dove passeranno la notte della viglia della partita di domani sera contro il Benfica.

Domani i rossoneri esordiarono nel proprio stadio, a San Siro, in Europa League contro il Benfica, una delle squadre più accreditate per la vittoria finale della coppa. Dopo la rifinitura di questa mattina e la conferenza stampa pre-partita di mister Amorim e di Goncalo Ramos, come riporta il nostro inviato i rossoneri sono arrivati proprio in questi minuti all'hotel Double Tree dove passerà la notte della vigilia.

Un assente tra le fila rossonere, ossia il giovane Comotto che non era presente con i compagni. Di seguito il video dell'arrivo dei giocatori.