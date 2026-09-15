Zancan: “Hutchinson non è ancora pronto, Moreira bocciato troppo presto. Ramos ha bisogno di trequartisti che lo aiutino”

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Federico Zancan, su Sky Sport, parla di diversi singoli rossoneri e di quello che possono dare alla squadra durante la stagione.

Durante l'ultima diretta di Sky Sport, nell'analizzare le due squadre che si affronteranno domani a San Siro, Milan e Benfica, Federico Zancan ha parlato così di alcuni componenti della rosa dei rossoneri.

"Cisse e Hutchinson sono giocatori diversi, l'ultimo ama giocare con i pieid sulla linea, può essere quel giocatore che si accentra e tira a giro. È molto discontinuo, non credo sia ancora pronto per essere titolare nel Milan, magari tra qualche anno. Cisse ha fatto vedre delle cose molto interessanti, il Milan sta cercando risorse e potrebbe trovarle in questi ragazzi. Forse qualcuno ha bocciato troppo presto Diego Moreira. Su Goncalo Ramos devi analizzare quello che fa e quello che fa chi gli è attorno. Il Milan non ha ancora trovato i giocatori a sostegno della punta, Ramos deve giocare con Pulisic e un altro giocatore, deve aiutare di più la squadra e la squadra deve aiutarlo di più. Gli darei un po' di tempo onestamente".