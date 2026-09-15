15 settembre 2010: Ibra segna il suo primo gol con la maglia del Milan
Il 15 settembre 2010, Zlatan Ibrahimovic ha segnato la sua prima rete con la maglia del Milan: era un match di Champions League contro i francesi dell'Auxerre a San Siro e l'ex attaccante svedese, che attualmente ricopre il ruolo di Senior Advisor di RedBird, siglò una doppietta decisiva che regalò la vittoria al Diavolo allenato da Massimilaino Allegri.
Questo il tabellino di quella partita riportato da magliarossonera.it:
MILAN-AUXERRE 2-0
Reti: 66' e 69' Ibrahimovic
MILAN: Abbiati, Zambrotta, Nesta, Bonera, Antonini (71' Abate), Ambrosini (15' Boateng), Pirlo, Seedorf I, Pato (55' Robinho), Ibrahimovic, Ronaldinho - All.: Allegri
AUXERRE: Sorin, Hengbart, Coulibaly, Mignot, Grichting, Pedretti, Ndinga, Oliech, Langil (80' Chafni), Birsa (73' Le Tallec), Jelen - All.: Fernandez
Arbitro: Balaj
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