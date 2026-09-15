Coppa Italia, Genoa e Fiorentina passano agli ottavi di finale: il tabellone completo
MilanNews.it
Genoa e … hanno superato i sedicesimi di finale di Coppa Italia e hanno conquistato gli ottavi di finale.
Questa sera si sono giocate due partite valide per i sedicesimi di Coppa italia. In campo Genoa e Sudtirol alle 18:00 e Fiorentina-Pisa alle ore 21. Le due squadre di Serie A erano chiamate a far valere la propria superiorità di categoria hanno rispettato le aspettative perché sia il grifone sia la viola hanno battuto le loro avversarie. Di seguito i tabellini del match e il tabellone della Coppa Italia.
I TABELLINI DEL MATCH
GENOA-SUDTIROL 1-0
FIORENTINA-PISA 3-0
IL TABELLONE COMPLETO DELLA COPPA ITALIA
PARTE SINISTRA
Inter-Genoa
Bologna-Palermo
Milan-Monza
Como-Cremonese
PARTE DESTRA
Roma-verona
Juve-Sassuolo
Atalanta-Udinese
Napoli-Fiorentina
Pubblicità
News
Perché in Europa? Visto Pulisic è tutto chiaro. Che bello… torna il Musagete. Se è quella, formazione sorprendentedi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Perché in Europa? Visto Pulisic è tutto chiaro. Che bello… torna il Musagete. Se è quella, formazione sorprendente
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
Primo Piano
Probabile formazione Milan: Hutchinson verso una maglia da titolare. Sorprese in difesa e a centrocampo
Gli spunti di Lazio-Milan per fare meglio col Benfica: i richiami di Amorim ad Estupinan e quelli di Maignan a Loftus, fino allo strapotere fisico di Moreira
Primo PianoESCLUSIVA MN - Pastore: "Modric non potrà mai essere un problema, contro il Benfica bene anche un pareggio. Loftus ed Estupinan? Inspiegabili"
Antonio VitielloPrimo PianoIl nuovo dirigente. Caso Modric? Non scherziamo. Amorim merita tempo ma ha capito una cosa...In Europa per vincerla.
Pietro MazzaraPrimo PianoLe verità dell’Olimpico: chi può e chi non può giocare. Milan cantiere ancora aperto, anche in dirigenza
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com