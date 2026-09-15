Coppa Italia, Genoa e Fiorentina passano agli ottavi di finale: il tabellone completo

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Genoa e … hanno superato i sedicesimi di finale di Coppa Italia e hanno conquistato gli ottavi di finale.

Questa sera si sono giocate due partite valide per i sedicesimi di Coppa italia. In campo Genoa e Sudtirol alle 18:00 e Fiorentina-Pisa alle ore 21. Le due squadre di Serie A erano chiamate a far valere la propria superiorità di categoria hanno rispettato le aspettative perché sia il grifone sia la viola hanno battuto le loro avversarie. Di seguito i tabellini del match e il tabellone della Coppa Italia.

I TABELLINI DEL MATCH

GENOA-SUDTIROL 1-0

FIORENTINA-PISA 3-0

IL TABELLONE COMPLETO DELLA COPPA ITALIA

PARTE SINISTRA

Inter-Genoa

Bologna-Palermo

Milan-Monza

Como-Cremonese

PARTE DESTRA

Roma-verona

Juve-Sassuolo

Atalanta-Udinese

Napoli-Fiorentina