Circati avvisa il Milan: “Non sarà facile, ma scenderemo in campo per vincere”

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Alessandro Circati, difensore del Benfica, ha parlato così dei suoi avversari, il Milan, nella conferenza stampa pre-partita.

Alla vigilia della prima partita del cammino europeo di Milan e Benfica, in programma domani sera a San Siro alle ore 21:00, Alessandro Circati, difensore dei lusitani che conosce bene il Milan visto il suo passato in Serie A al Parma, nella consueta conferenza stampa pre-partita ha risposto così alla domanda sul Milan. Queste le sue parole.

Che partita di aspetti? "Riguardo alla partita, sono sicuro che sarà una sfida molto intensa, ma entrambe le squadre la affronteranno con l'obiettivo di fare risultato e portare a casa punti. Non sarà facile: siamo due grandi squadre che vogliono entrambe giocare a calcio. I loro giocatori hanno senz'altro più esperienza di me, quindi sarà semplicemente un'ottima partita di pallone. Si tratta pur sempre di un calcio, ma noi scenderemo in campo per cercare di vincere e dare tutto ciò che abbiamo"