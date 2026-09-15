Benfica, domenica c'è il Porto e Marco Silva pensa ad un po' di turnover contro il Milan
Nel Benfica che domani sera affronterà il Milan a San Siro nella prima giornata della fase campionato di Europa League ci sarà un po' di turnover perchè il tecnico Marco Silva vuole far rifiatare qualche titolarissimo in vista del big match di campionato di domenica sera contro il Porto. Secondo quanto riferisce A Bola, Alessandro Circati, Heorhij Sudakov, Dodi Lukebakio e Jhon Duran dovrebbero partire dal primo minuto al posto di Tomas Araujo, Gianluca Prestianni, Rafa Silva e Vangelis Pavlidis. Partiranno poi dall'inizio anche Fredrik Aursnes e Joao Palhinha.
MILAN-BENFICA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Gillett
Assistenti: Davies, Greenhalgh
IV: Harrington
VAR: Attwell
AVAR: Kwiatkowski
DOVE VEDERE MILAN-BENFICA
Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026
Ore: 21:00
Stadio: San Siro
TV: SkySport
Streaming: SkyGO, NOWtv
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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