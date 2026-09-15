Benfica, domenica c'è il Porto e Marco Silva pensa ad un po' di turnover contro il Milan

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Domenica il Benfica è atteso dal big-match in campionato contro il Porto e per questo domani sera qualche titolarissimo potrebbe riposare contro il Milan

Nel Benfica che domani sera affronterà il Milan a San Siro nella prima giornata della fase campionato di Europa League ci sarà un po' di turnover perchè il tecnico Marco Silva vuole far rifiatare qualche titolarissimo in vista del big match di campionato di domenica sera contro il Porto. Secondo quanto riferisce A Bola, Alessandro Circati, Heorhij Sudakov, Dodi Lukebakio e Jhon Duran dovrebbero partire dal primo minuto al posto di Tomas Araujo, Gianluca Prestianni, Rafa Silva e Vangelis Pavlidis. Partiranno poi dall'inizio anche Fredrik Aursnes e Joao Palhinha.

MILAN-BENFICA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Gillett

Assistenti: Davies, Greenhalgh

IV: Harrington

VAR: Attwell

AVAR: Kwiatkowski

DOVE VEDERE MILAN-BENFICA

Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026

Ore: 21:00

Stadio: San Siro

TV: SkySport

Streaming: SkyGO, NOWtv

Web: diretta testuale su MilanNews.it