Il Benfica ha scelto di allenarsi a Lisbona. Poi, alle 20 di domani, la conferenza pre-Milan a San Siro

Il Benfica ha scelto di allenarsi a Lisbona. Poi, alle 20 di domani, la conferenza pre-Milan a San SiroMilanNews.it
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Oggi alle 10:24L'Avversario
di Antonello Gioia
Le attività media del Benfica alla vigilia del match di mercoledì contro il Milan, valido per la prima giornata della League Phase di Europa League.

Le attività media del Benfica alla vigilia del match di mercoledì contro il Milan, valido per la prima giornata della League Phase di Europa League, prevedono l’allenamento presso il Benfica Campus alle ore 10.30, con i primi 15 minuti aperti ai media. La conferenza stampa si terrà invece alle ore 20.00 presso lo Stadio San Siro.