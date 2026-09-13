Chivu promuove gli arbitri: "Nessuno vuole togliere il VAR, per carità. Ma meno ce n'è, meglio è per tutti"

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L'allenatore dell'Inter Chivu si dice soddisfatto della nuova linea arbitrale promossa dall'AIA di Orsato

L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu, durante la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Udinese, è stato interpellato anche sulla linea adottata dagli arbitri in queste prime giornate di Serie A. Il tecnico rumeno si è detto molto soddisfatto: "Io sono contento del metro. Meno VAR c'è, più intensità e trame di gioco ci sono. Le riprese veloci sono importanti perché danno ritmo a una partita. Mi piace se chi viene sfiorato non rimane per terra, così non lascia la squadra in dieci per un minuto. Nessuno vuole togliere il VAR, per carità. Ma meno ce n'è, meglio è per tutti. Mi piace lasciare all'arbitro le decisioni, perché deve prendersi la responsabilità. Mi piacerebbe vedere più dialogo, anche se capisco che sugli arbitri c'è tanta pressione. Va bene così".

Nelle prime giornate di Serie A 2026/27 l'utilizzo del VAR per delle On Field Review è stato molto limitato, così come il numero di rigori assegnati è stato molto basso. La linea comune ha premiato poco chi accentua per ogni contatto ed il gioco è risultato molto meno frammentato, dando l'impressione che le partite potessero cambiare risultato fino alla fine del recupero.