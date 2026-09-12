Lazio, la lista dei convocati di Rino Gattuso per il Milan
Il sito ufficiale della Lazio ha comunicato la lista dei convocati di Rino Gattuso per la sfida di oggi alle 18 contro il Milan: "Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in casa contro il Milan (ore 18:00).
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: R. Bordon, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.
Nella giornata di ieri, Danilho Doekhi è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi con placca e viti per il trattamento di una frattura spiroide del secondo metacarpo della mano sinistra. L’intervento è stato eseguito presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli dal professor Franceschi e dalla sua équipe".
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