Tavares carica la Lazio: “Siamo pronti e fiduciosi, sarà una bella partita”
Nuno Tavares, protagonista assoluto dell'avvio strepitoso della Lazio in campionato, ha parlato ai canali ufficiali del club prima del big match di questa sera tra i biancocelesti e i rossoneri di Amorim. Queste le sue parole.
"II Milan è una squadra che sta crescendo, sta giocando un buon calcio, ha giocatori di qualità e un allenatore molto bravo, che fa giocare bene la squadra. Siamo ben preparati e molto fiduciosi, perché abbiamo giocatori e uno staff che possono aiutarci a ottenere la vittoria. Penso che sarà una bella partita".
Sul rapporto con Gattuso - "La qualità più grande del mister è la trasparenza, l'onestà e il fatto che sia molto diretto con noi. C'è sempre un grande rapporto di amicizia, è una persona sempre solare e allegra. Questo è positivo per il gruppo. È sempre fondamentale avere la fiducia dell'allenatore. Credo che ogni giocatore abbia bisogno di sentirsi importante attraverso le parole del tecnico. Sono molto contento che lui creda nelle mie capacità e che dica che ho un grande motore. Anch'io credo che sia così".
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