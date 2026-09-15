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Verso Milan-Benfica, la probabile formazione dei portoghesi
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Questo il probabile undici titolare che Marco Silva schiererà domani sera a San Siro contro il Milan
Questa la probabile formazione del Benfica, atteso domani sera a San Siro per la sfida valida per la prima giornata della fase campionato dell'Europa League 2026/27.
PROBABILE FORMAZIONE BENFICA (4-2-3-1)
1 Trubin
58 Banjaqui
44 Tomás Araújo
2 Lenglet
26 Dahl
36 Pahlinha
18 Barreiro
11 Lukebakio
25 Prestianni
21 Schjelderup
14 Pavlidis
Allenatore: Silva
A disposizione: 24 Soares, 3 Circati, 34 El Karouani, 5 Barrenechea, 16 Manú Silva, 8 Aursnes, 30 Echeverrí, 27 Rafa, 22 Duran, 13 Kaminski, 10 Sudakov, 72 Cabral
Diffidati: nessuno
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bah
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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