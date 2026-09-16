Primo Piano LIVE MN - Milan-Benfica (0-1): che occasione per De Winter!

vedi letture

Amiche e amici di MilanNews.it, buona sera! E' l'ora del matchday! Il nuovo Milan targato Ruben Amorim è finalmente pronto a fare il proprio esordio in questa nuova edizione dell'Europa League 2026/2027. Questa sera i rossoneri affronteranno il Benfica alle 21.00, in una sfida che potrebbe subito indirizzare positivamente il percorso europeo del Milan di Amorim. Proprio il tecnico portoghese, insieme a Gonçalo Ramos e Diego Moreira sono tre ex della gara. Per non perdervi nessuna azione della gara tra Milan e Benfica, seguite il nostro live testuale! Restate con noi!

Milan e Benfica si affronteranno questa sera a San Siro nella partita valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: (3-4-2-1) Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. A disp.: Torriani, Tomori, Gabbia, Gila, Moreira, Estupinan, Rabiot, Modric, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Camarda. All.: Ruben Amorim.

BENFICA: (4-2-3-1) Trubin; Banjaqui, Circati, Araujo, El Karouai; Palhinha, Aursnes; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. A disp.: Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Echeverri, Cabral, Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup, Dahl. All.: Marco Silva.

MILAN-BENFICA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Gillett

Assistenti: Davies, Greenhalgh

IV: Harrington

VAR: Attwell

AVAR: Kwiatkowski

DOVE VEDERE MILAN-BENFICA

Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026

Ore: 21:00

Stadio: San Siro

TV: SkySport

Streaming: SkyGO, NOWtv

Web: diretta testuale su MilanNews.it

---------------------

50' Incredibile De Winter! Destro sballato da pochi passi dalla porta del Benfica dopo un rimpallo vinto da Cisse

46' Bel cross di Chukwueze, Bartesaghi incredibilmente sbaglia l'appoggio di testa

45' Inizia la ripresa con il Milan che ha effettuato due cambi: Gila e Pulisic per Hutchinson e Terracciano

FINE PRIMO TEMPO

Milan lento e impacciato, il Benfica sblocca la gara con un bel sinistro a giro di Lukebakio. Sulla sinistra il Milan soffre sempre, se con la Lazio il problema erano le mancate diagonali di Estupinan, oggi Bartesaghi è ancora più in difficoltà, non solo lui. Non bene Pavlovic, Jashari lento e Musah timido. E' un Milan sin qui in difficoltà in entrambe le fasi. Nella ripresa si dovrà cambiare marcia e ritmo.

45'+1

40' Bel tiro di Jashari! Alto sopra la traversa dal limite dell'area

37' Giallo a Duran per una gomitata in volo su De Winter

35' Bel cross di Bartesaghi dalla sinistra, Ramos manca il pallone, occasione sfumata

28' Bella conclusione di Terracciano, para in volo Trubin

25' Bene Chukwueze, il più attivo tra i rossoneri, ammonito El Karouai dopo un fallo sul nigeriano

22' Benfica più in possesso del gioco, Sudakov prende il palo con un destro da trenta metri

16' Il Benfica passa in vantaggio proprio con Lukebakio, bravo a calciare dalla destra con un sinistro a giro, male Bartesaghi, troppo tenero in fase difensiva

14' Conclusione centrale di Lukebakio, Benfica veloce in contropiede

11' Ammonito Pavlovic, sorpreso dopo una ripartenza veloce del Benfica

10' Bel cross dalla destra di Hutchinson, Chukwueze anticipato di pochissimo

4' Benfica che parte forte, Milan aspetta e attende ripartenze

1' Inizia ora la sfida!