LIVE MN - Milan-Benfica (0-1): che occasione per De Winter!
Amiche e amici di MilanNews.it, buona sera! E' l'ora del matchday! Il nuovo Milan targato Ruben Amorim è finalmente pronto a fare il proprio esordio in questa nuova edizione dell'Europa League 2026/2027. Questa sera i rossoneri affronteranno il Benfica alle 21.00, in una sfida che potrebbe subito indirizzare positivamente il percorso europeo del Milan di Amorim. Proprio il tecnico portoghese, insieme a Gonçalo Ramos e Diego Moreira sono tre ex della gara. Per non perdervi nessuna azione della gara tra Milan e Benfica, seguite il nostro live testuale! Restate con noi!
Milan e Benfica si affronteranno questa sera a San Siro nella partita valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN: (3-4-2-1) Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. A disp.: Torriani, Tomori, Gabbia, Gila, Moreira, Estupinan, Rabiot, Modric, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Camarda. All.: Ruben Amorim.
BENFICA: (4-2-3-1) Trubin; Banjaqui, Circati, Araujo, El Karouai; Palhinha, Aursnes; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. A disp.: Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Echeverri, Cabral, Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup, Dahl. All.: Marco Silva.
MILAN-BENFICA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Gillett
Assistenti: Davies, Greenhalgh
IV: Harrington
VAR: Attwell
AVAR: Kwiatkowski
DOVE VEDERE MILAN-BENFICA
Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026
Ore: 21:00
Stadio: San Siro
TV: SkySport
Streaming: SkyGO, NOWtv
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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50' Incredibile De Winter! Destro sballato da pochi passi dalla porta del Benfica dopo un rimpallo vinto da Cisse
46' Bel cross di Chukwueze, Bartesaghi incredibilmente sbaglia l'appoggio di testa
45' Inizia la ripresa con il Milan che ha effettuato due cambi: Gila e Pulisic per Hutchinson e Terracciano
FINE PRIMO TEMPO
Milan lento e impacciato, il Benfica sblocca la gara con un bel sinistro a giro di Lukebakio. Sulla sinistra il Milan soffre sempre, se con la Lazio il problema erano le mancate diagonali di Estupinan, oggi Bartesaghi è ancora più in difficoltà, non solo lui. Non bene Pavlovic, Jashari lento e Musah timido. E' un Milan sin qui in difficoltà in entrambe le fasi. Nella ripresa si dovrà cambiare marcia e ritmo.
45'+1
40' Bel tiro di Jashari! Alto sopra la traversa dal limite dell'area
37' Giallo a Duran per una gomitata in volo su De Winter
35' Bel cross di Bartesaghi dalla sinistra, Ramos manca il pallone, occasione sfumata
28' Bella conclusione di Terracciano, para in volo Trubin
25' Bene Chukwueze, il più attivo tra i rossoneri, ammonito El Karouai dopo un fallo sul nigeriano
22' Benfica più in possesso del gioco, Sudakov prende il palo con un destro da trenta metri
16' Il Benfica passa in vantaggio proprio con Lukebakio, bravo a calciare dalla destra con un sinistro a giro, male Bartesaghi, troppo tenero in fase difensiva
14' Conclusione centrale di Lukebakio, Benfica veloce in contropiede
11' Ammonito Pavlovic, sorpreso dopo una ripartenza veloce del Benfica
10' Bel cross dalla destra di Hutchinson, Chukwueze anticipato di pochissimo
4' Benfica che parte forte, Milan aspetta e attende ripartenze
1' Inizia ora la sfida!
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