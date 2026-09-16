Milan-Benfica, le formazioni ufficiali: Hutchinson-Cisse dietro Ramos, in difesa c'è Terracciano
Milan e Benfica si affronteranno questa sera a San Siro nella partita valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:
MILAN: (3-4-2-1) Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. A disp.: Torriani, Tomori, Gabbia, Gila, Moreira, Estupinan, Rabiot, Modric, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Camarda. All.: Ruben Amorim.
BENFICA: (4-2-3-1) Trubin; Banjaqui, Circati, Araujo, El Karouai; Palhinha, Aursnes; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. A disp.: Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Echeverri, Cabral, Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup, Dahl. All.: Marco Silva.
MILAN-BENFICA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Gillett
Assistenti: Davies, Greenhalgh
IV: Harrington
VAR: Attwell
AVAR: Kwiatkowski
DOVE VEDERE MILAN-BENFICA
Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026
Ore: 21:00
Stadio: San Siro
TV: SkySport
Streaming: SkyGO, NOWtv
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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