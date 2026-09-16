È l'ora di Hutchinson: con Cisse per sbloccare Ramos. Riposo per Gila e Modric

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Hutchinson è pronto per il suo esordio da titolare con il Milan questa sera in Europa League contro il Benfica: turno di riposo per Gila e Modric

Sabato gli sono stati concessi 13 minuti di recupero, questa sera Omari Hutchinson è un serio candidato per la maglia da titolare del Milan, la sua prima in assoluto. Secondo le indiscrezioni di formazione, il trequartista anglo-jamaicano, ultimo acquisto del calciomercato rossonero, sarebbe in pole position per un posto sulla trequarti in vista della gara di questa sera contro il Benfica, esordio stagionale della formazione di Ruben Amorim in Europa League a San Siro. In generale ci sarà più spazio per chi ne ha avuto meno.

HUTCHINSON-CISSE PER SBLOCCARE RAMOS

Questa mattina la Gazzetta dello Sport conferma l'indiscrezione che circola da ieri sera: oggi Ruben Amorim sia affiderà alla giovane coppia di trequartista Omari Hutchinson e Alphadjo Cisse. Nonostante sia più giovane, Alpha è già una certezza di questo Milan mentre il calciatore arrivato in prestito dal Nottingham Forest è ancora tutto da scoprire. Saranno loro due, salvo sorprese, a supportare l'unica punta Gonçalo Ramos. Non un compito facile dal momento che al portoghese si chiedono i gol che ancora non arrivano con continuità e visto che per il numero 9 milanista sarà una partita speciale contro il suo più caro passato. Due giocatori brevilinei, tecnici e imprevidibili che possono creare scompiglio nella retroguardia lusitana.

MILAN, ROTAZIONI IN DIFESA E A CENTROCAMPO

La scelta di Hutchinson non dovrebbe essere l'unica da leggere in chiave turnover. In mezzo al campo non ci saranno nè Rabiot, nè Modric a cui verrà dato inizialmente un giro di riposo dopo essere stati spremuti per bene nelle prime quattro gare, in particolare il croato. Le chiavi della squadra saranno così affidate a Yunus Musah, uno degli elementi più in fiducia e in forma della rosa, e ad Ardon Jashari. Sugli esterni si rivedrà Davide Bartesaghi a sinistra con Chukwueze che resta confermatissimo a destra. Anche dietro si farà del cauto turnover: turno di riposo per Mario Gila che dovrebbe essere rimpiazzato da Filippo Terracciano.