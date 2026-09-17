MN - Rui Costa sul Milan: "E' una squadra nuova e avrà bisogno di tempo, Amorim credo potrà fare bene qui"

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Le parole dell'ex centrocampista del Milan, oggi presidente del Benfica Manuel Rui Costa

Manuel Rui Costa, presidente del Benfica ed ex storico centrocampista rossonero è intervenuto così in mix zone a fine partita. Le sue parole in esclusva ai microfoni di MilanNews.it

Sulla partita e vittoria del suo Benfica

"Ho visto un buon Benfica, non togliete i meriti alla squadra che ha fatto una grande gara contro il Milan".

Il Milan del passato..

"Non si possono fare paragoni, i tempi sono diversi e cambiati. Questa squadra ha iniziato un nuovo progetto e avrà bisogno di tempo..".

Su Ruben Amorim e le difficoltà di allenare il Milan

"Se non vinci al Milan sei nel mirino, ma siamo all'inizio di tutto, in campionato non è partito così male. Credo che Ruben abbia bisogno di tempo. La Serie A è molto particolare, non è facile c'è bisogno di adattamento. Io credo che il Milan farà bene".

Sorpreso dalla formazione titolare del Milan oggi?

"No, stiamo giocando anche noi tanto ed è normale fare tanti cambi anche per dare spazio ad altri giocatori".