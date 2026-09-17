Costacurta: "È vero che l’allenatore aveva sorpreso con alcune scelte, ma speravo che i giocatori in campo facessero un pochino meglio"

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Costacurta deluso dalla prova dei giocatori del Milan contro il Benfica

Billy Costacurta, nel post partita di Milan-Benfica 0-2, parla della prestazione dei rossoneri. L'ex difensore è sinceramente dispiaciuto per la sconfitta ed è anche un po' deluso dalla partita disputata a San Siro dal Milan. Queste le sue parole.

“Deludente. Avevamo aspettative diverse su certi giocatori. È vero che l’allenatore aveva sorpreso con alcune scelte, ma speravo che i giocatori in campo facessero un pochino meglio. Io non ricordo una squadra che abbia chiamato così poche volte la palla in profondità”.

Su Modric che non è entrato: "Amorim ha fatto dei cambi giusti in quel momento. Non mi sembra che Modric potesse cambiare qualcosa. Non penso che avesse la capacità di cambiare così tanto la partita.

Interviene anche Florenzi: “Il non cambio di Modric è uno degli ultimi problemi secondo me”.