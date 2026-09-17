"Se facciamo queste merdate...": Jashari ci va giù pesante dopo Milan-Benfica

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Ardon Jashari ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 contro il Benfica a San Siro. Queste le parole del centrocampista svizzero.

Ardon Jashari ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 contro il Benfica a San Siro. Queste le parole del centrocampista svizzero, molto sincero e schietto rispondendo alle domande dello studio: “Penso che ci sia mancato qualcosa sia con la palla che senza palla. C’è mancata qualcosa, e quando non sei al 100% non segni ma concedi. Non abbiamo creato opportunità per come ci alleniamo. Dobbiamo fare di più e per le prossime partite penso sia possibile fare meglio. Dobbiamo credere in questo progetto. Così non è sufficiente. Dobbiamo essere aggressivi. Se siamo svegli, se lo spirito c’è fin dai primi secondi… Se invece facciamo merdate e regaliamo le cose all’avversario non dipende dal progetto. Dobbiamo fare meglio. Noi siamo giocatori di un grande club, dobbiamo assumerci le responsabilità tutti insieme e tutti a livello individuale per come giochiamo. Se vinciamo o perdiamo bisogna prenderne atto. L’ho detto nelle mie ultime interviste: è importante che crediamo in questo progetto. Anche oggi abbiamo visto cose positive, ma dobbiamo migliorare molto. Non è possibile concedere questi gol e non dobbiamo essere così prevedibili, poi diventa facile per gli avversari”.

LE PAROLE DI AMORIM

Quello che si sta vedendo è decisamente preoccupante...

"C'è molto da migliorare. Abbiamo mostrato momenti migliori nella partita contro il Torino e nel secondo tempo contro la Lazio, ma poi abbiamo avuto alcuni momenti difficili. Ci stiamo creando problemi da soli quando abbiamo il pallone. Abbiamo molto lavoro da fare. Non creiamo molte occasioni e, quando subiamo gol per primi, è un errore che non possiamo permetterci, perché la squadra si disorganizza e soffriamo molto. Naturalmente questo è l'inizio di un percorso, ma dobbiamo vincere le partite e oggi non ci siamo riusciti. Non possiamo cambiare il risultato: concentriamoci sulla prossima gara".