Amorim: "Tutti erano nervosi, compresi i tifosi, ed è stata una partita difficile. Dobbiamo migliorare in ogni situazione"

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso a CBS Sports Golazo al termine del match perso contro il Benfica.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso a CBS Sports Golazo al termine del match perso contro il Benfica: "Il primo tempo e l'inizio del secondo tempo ci hanno condannati. Eravamo nervosi con la palla e l'abbiamo persa molte volte. Tutti erano nervosi, compresi i tifosi, ed è stata una partita difficile per noi. Dobbiamo migliorare in ogni situazione di gioco e dobbiamo saperci adattare: ogni partita ha una storia a sé e dobbiamo essere più organizzati. Questa partita ormai non possiamo cambiarla, ma possiamo cambiare la prossima".

LE PAROLE DI AMORIM IN CONFERENZA

Quello che si sta vedendo è decisamente preoccupante...

"C'è molto da migliorare. Abbiamo mostrato momenti migliori nella partita contro il Torino e nel secondo tempo contro la Lazio, ma poi abbiamo avuto alcuni momenti difficili. Ci stiamo creando problemi da soli quando abbiamo il pallone. Abbiamo molto lavoro da fare. Non creiamo molte occasioni e, quando subiamo gol per primi, è un errore che non possiamo permetterci, perché la squadra si disorganizza e soffriamo molto. Naturalmente questo è l'inizio di un percorso, ma dobbiamo vincere le partite e oggi non ci siamo riusciti. Non possiamo cambiare il risultato: concentriamoci sulla prossima gara".