Milan, Ramos è già un caso? Terza gara di fila senza nemmeno un tiro in porta. Ma non è tutta colpa sua...

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Per la terza partita di fila, Gonçalo Ramos non ha tirato neanche una volta in porta. Ma la colpa è anche del resto della squadra rossonera

Gonçalo Ramos è stato preso dal Milan per un motivo ben preciso: risolvere finalmente dopo tanti anni il problema del centravanti perchè da troppo tempo il Diavolo non ha in attacco un vero goleador in grado di assicurare un numero importante di reti. Per segnare, però, un giocatore deve tirare in porta, cosa che il portoghese non fa ormai da tre partite di fila.

MILAN, ALTRA PARTITA SENZA TIRI IN PORTA PER RAMOS

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dopo Juventus e Lazio in campionato, anche nella prima gara stagionale di Europa League contro il Benfica, l'ex PSG ha chiuso il match senza calciare mai verso la porta avversaria. E' importante dire subito che la colpa non è solo sua, ma è anche del resto della squadra milanista che, come ha ammesso poi nel post-partita anche lo stesso Ruben Amorim, sta facendo una fatica tremenda a creare occasioni da gol in questo avvio di stagione. Ramos ha bisogno di essere servito di più in area di rigore dove ieri ha toccato appena quattro palloni, davvero troppo pochi visto che stiamo parlando di colui che dovrebbe essere il terminale offensivo del Milan.

MILAN, RAMOS DEVE CRESCERE COME TUTTA LA SQUADRA

Nei giorni scorsi, Ramos ha spiegato di non sentire la pressione per gli oltre 70 milioni di euro spesi dal club di via Aldo Rossi per prenderlo, ma è innegabile che, essendo il colpo di mercato più costo della storia del Diavolo, le aspettative intorno a lui sono altissime e il suo inizio di stagione è stato tutt'altro che positivo. Ma non si può pensare che il portoghese possa risolvere da solo i problemi realizzativi del Milan: come ha spiegato anche Amorim, è tutta la squadra che deve crescere per accompagnare al meglio il suo centravanti, spesso troppo isolato o costretto ad abbassarsi per entrare nel vivo del gioco.