Il Siviglia ha annunciato i dettagli dell'arrivo di Fofana in prestito dal Milan: gli andalusi pagano solo l'8% del suo ingaggio

vedi letture

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha riportato i dettagli rivelati nelle scorse ore dal Siviglia sul trasferimento in prestito dal Milan di Fofana

Fabrizio Romano ha pubblicato un video sul suo canale YouTube nel quale ha parlato anche delle cessioni chiuse in estate dal Milan di Youssouf Fofana e di Christopher Nkunku. In merito al passaggio del centrocampista in prestito secco al Siviglia, l'esperto di mercato ha dichiarato: "Su Fofana si era capito da tempo che il Milan avrebbe assolutamente aperto le porte alla sua permanenza. Il giocatore lo ha capito anche in prima persona.

Negli ultimi minuti del mercato estivo, è saltata l'operazione con il Lione e così a sorpresa è arrivato il Siviglia che ieri a margine della conferenza stampa di presentazione di Fofana ha dato i dettagli di questo trasferimento: il club andaluso non paga il prestito, non avrà un diritto di riscatto, dunque a giugno 2027 il giocatore tornerà al Milan, e soprattutto ha fatto sapere di pagare l'8% dello stipendio del centrocampista. Questa è stata la comunicazione ufficiale del Siviglia. Il Milan ha preferito cederlo a queste condizioni piuttosto che ritrovarsi in rosa un esubero che, a differenza di Tomori, non sarebbe stato reintegrato".