Primo Piano Ok il turnover, ma non si può esagerare così: il Milan ha bisogno di certezze in campo. Cosa farà Amorim contro il Lecce?

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Dopo il ko contro il Benfica, non sono mancate le critiche per il massiccio turnover di Amorim. Il Milan è in fase di costruzione e ha bisogno di certezze in campo

Con tre partite in una settimana, è giusto fare turnover, ma non bisogna nemmeno esagerare come ha fatto ieri Ruben Amorim che contro il Benfica ha lasciato in panchina diversi big come Mario Gila, Luka Modric, Adrien Rabiot, Diego Moreira e Christian Pulisic. In pratica cinque titolarissimi che sono rimasti fuori dall'undici iniziale, troppi vista anche l'importanza della partita: è vero che siamo solo alla prima giornata di Europa League, ma partire con il piede giusto contro una delle squadre che potenzialmente lotteranno per vincere la competizione sarebbe stato fondamentale non solo per la classifica, ma soprattutto per dare fiducia ed entusiasmo a tutto l'ambiente.

MILAN, TROPPO TURNOVER: IN QUESTO MOMENTO SERVONO CERTEZZE

Questo non vuole dire che avrebbero dovuto giocare tutti, ma almeno qualcuno di loro sì: ci sta per esempio dare un turno di riposo a Modric, ma gente come Moreira e Pulisic, reduci da una grande prestazione contro la Lazio in campionato, dovevano partire dal primo minuto. Pure l'esclusione di Gila ha lasciato parecchi dubbi, anche perchè al suo posto ha dovuto giocare Filippo Terracciano in un ruolo non suo (e infatti all'intervallo lo spagnolo è stato messo in campo). Quando si gioca ogni tre giorni, è normale fare turnover, lo fanno tutte le squadre, ma senza fare troppi cambiamenti, soprattutto in un momento come questo: il Milan è infatti in una fase di costruzione e forse mai come adesso ha bisogno di certezze in campo.

MILAN, AMORIM SPIEGA LE SCELTE DI FORMAZIONE CONTRO IL BENFICA

Dopo il ko contro il Benfica, Amorim ha provato a spiegare così le sue scelte di formazione: "Perchè non ho confermato la formazione del secondo tempo contro la Lazio? Semplice. Perché Rabiot ha fatto i primi 90 minuti e non sapevamo se fosse stato in grado di giocare a lungo in questa partita. Per Pulisic è lo stesso. Ha fatto 45 minuti a Roma. Conoscete la storia di Pulisic, dobbiamo essere consapevoli. Moreira ha avuto un problema personale e per due giorni non si è allenato con la squadra. Non è una questione che riguarda un paio di giocatori, dobbiamo migliorare come squadra”. Ha ragione il tecnico portoghese quando dice che il Milan deve crescere come squadra, ma se continua a cambiare così tanto in ogni partita allora sarà difficile migliorare come collettivo.

VERSO MILAN-LECCE: QUALI SARANNO LE SCELTE DI AMORIM?

Il Milan deve ora mettere subito da parte questa sconfitta e concentrarsi subito sul prossimo impegno di campionato in programma domenica contro il Lecce a San Siro. Siamo solo a metà settembre, ma per il Diavolo questa è già una partita di fondamentale importanza sia per la classifica che per il morale. Anche perchè da lunedì inizia la lunga sosta per le nazionali che durerà tre settimane e viverla dopo un risultato diverso dalla vittoria potrebbe essere un bel problema. Quali scelte farà dunque Amorim per la sfida contro i giallorossi di Di Francesco? Qualcuno potrebbe avere bisogno di tirare un po' il fiato (come Chukweuze, per esempio), ma per il resto vanno messi in campo i migliori perchè contro il Lecce il Diavolo deve tornare necessariamente a vincere.