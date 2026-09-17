Pellegatti: "Amorim, la pazienza bisogna meritarsela: formazioni illogiche, giocatori umiliati, non si vede gioco"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo profilo Instagram commentando la sconfitta del Milan contro il Benfica.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo profilo Instagram commentando la sconfitta del Milan contro il Benfica: "Amorim invoca la pazienza. Però, care amiche e cari amici, la pazienza bisogna meritarsela. Un allenatore se la merita se i tifosi vedono un progresso sul piano del gioco, vedono formazioni logiche e vedono in campo i campioni: parlare di turnover a metà settembre non esiste. Puoi cambiarne uno, oppure metti subito i titolari e magari li fai riposare a mezz'ora dalla fine della ripresa.

Poi non capisco: pensate all'umiliazione dei giocatori sostituiti alla fine del primo tempo? Un giocatore tolto nell'intervallo si rende conto di una cosa: 'Sono stato bocciato'. Capisco al 60', ma così no. La pazienza bisogna meritarsela. Vedere tanti nostri eccellenti giocatori in panchina per poi tentare di inserirli e recuperare dall'1-0 o dal 2-0 con sei attaccanti... Io non vedo schemi, non vedo nulla. Invito spesso Luca Diddi affinché mi illumini sulla questione tecnico-tattica, ma questo Milan... Come il Milan di Giampaolo si è fermato contro il Manchester in Inghilterra (non ricordo se a Cardiff), il Milan di Amorim si è fermato a Breslavia. Là ho visto quello che volevo vedere, poi non ho più visto nulla.

E adesso chi si confronta con Amorim? Chi gli parla? Chi va a discuterne la formazione o può consigliarlo? Nessuno. Tanti chief qui e chief là, tutti nei vari settori della sede del Milan, ma io vorrei — senza troppi chief — qualcuno che vada a confrontarsi direttamente con lui. Chi lo fa? Gerry Cardinale, che francamente non ha una preparazione calcistica pluriennale? Questa è l'altra preoccupazione: chi si confronta con Ruben Amorim in questo momento? Perché non vorrei vedere un'altra formazione inspiegabile domenica contro il Lecce."