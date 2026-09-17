Partite Europa League oggi: esordio per la Juventus, bel match Besiktas-Marsiglia

Partite Europa League oggi: esordio per la Juventus, bel match Besiktas-Marsiglia
Oggi alle 07:23News
di Antonello Gioia
Si riporta di seguito il programma delle partite della prima giornata della League Phase di Europa League da giocare oggi.

Si riporta di seguito il programma odierno delle partite della prima giornata della League Phase di Europa League:

Levski Sofia-Salisburgo (alle 18.45)
Ofi Creta-Hoffenheim (alle 18.45)
Lillestroem-Torreense
Besiktas-Marsiglia
Crystal Palace-Lech Poznam
Celtic-Ferencvaros
Viktoria Plzen-Union Sg
Real Sociedad-Bournemouth
Juventus-Nec