La classifica della Europa League dopo le prime partite della prima giornata

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Oggi alle 07:11News
di Antonello Gioia
Si riporta di seguito la classifica della Europa League dopo le prime partite della prima giornata della League Phase giocata ieri.

Si riporta di seguito la classifica della Europa League dopo le prime partite della prima giornata della League Phase giocata ieri: