Risultati Europa League: Bayer e Lione non sbagliano, ok il Sunderland

Risultati Europa League: Bayer e Lione non sbagliano, ok il SunderlandMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Antonello Gioia
Si riportano di seguito i risultati delle partite giocate ieri della prima giornata della League Phase di Europa League.

Si riportano di seguito i risultati delle partite giocate ieri della prima giornata della League Phase di Europa League:

FC Arabat-Armenia-Sparta Praga 1-4

Omonia Nicosia-Celta Vigo 1-0

Milan-Benfica 0-2

Bayer Leverkusen-NK Celje 2-0

Hapoel Beer Sheva FC-Dinamo Zagabria 0-0

Olympiakos-Jagiellonia Bialystok 2-1

Anderlecht-Lione 1-2

Sturm Graz-Rennes 0-0

Sunderland-AZ Alkmar 1-0