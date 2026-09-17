Risultati Europa League: Bayer e Lione non sbagliano, ok il Sunderland
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Si riportano di seguito i risultati delle partite giocate ieri della prima giornata della League Phase di Europa League.
Si riportano di seguito i risultati delle partite giocate ieri della prima giornata della League Phase di Europa League:
FC Arabat-Armenia-Sparta Praga 1-4
Omonia Nicosia-Celta Vigo 1-0
Milan-Benfica 0-2
Bayer Leverkusen-NK Celje 2-0
Hapoel Beer Sheva FC-Dinamo Zagabria 0-0
Olympiakos-Jagiellonia Bialystok 2-1
Anderlecht-Lione 1-2
Sturm Graz-Rennes 0-0
Sunderland-AZ Alkmar 1-0
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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