Milan, il prossimo impegno: si gioca subito prima della sosta

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Dopo la brutta sconfitta di San Siro contro il Benfica in Europa League, il Milan di Amorim tornerà presto in campo: ecco quando.

Dopo la brutta sconfitta di San Siro contro il Benfica in Europa League, il Milan tornerà presto in campo: l'appuntamento è sempre in casa, a San Siro, ma per il campionato, alle 20:45 di domenica 20 settembre contro il Lecce; la sfida sarà valida per la quinta giornata di Serie A.

LE PAROLE DI TIAGO GARIEL DEL LECCE

Nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del Lecce, prossimo avversario del Milan in campionato, il difensore Tiago Gabriel ha rilasciato queste parole sulla sfida contro i rossoneri di domenica sera a San Siro: "Sarà difficile e fuori casa, loro hanno iniziato bene. Dobbiamo restare concentrati in settimana e lavorare bene per arrivare bene al match e avere un atteggiamento giusto nella partita”.

In estate il suo nome è stato spesso accostato a diversi club, tra cui anche il Milan, ma alla fine Tiago Gabriel è rimasto a giocare in Puglia: "Per me è speciale essere rimasto e lo è anche per la mia famiglia. Non si può pensare al mercato, è secondario, non dipende da me che sono un giocatore, io per questo stavo sempre con la testa al Lecce e sono troppo contento di essere rimasto, così come lo è la mia famiglia” le sue parole riportate da calciolecce.it.