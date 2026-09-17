News Di Stefano: "Ad oggi, non ci sono riflessioni su Amorim. Ma servono i risultati"

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Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso da Milanello sul presente e sul futuro di Ruben Amorim, allenatore del Milan.

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso da Milanello sul presente e sul futuro di Ruben Amorim, allenatore del Milan: “Ad oggi, 17 settembre, riflessioni su Amorim non ce ne sono. Non c'è stato un allenatore voluto, scortato e protetto così come Amorim da questa proprietà. Da questo punto di vista c'è vicinanza totale e assoluta. Servono, però, i risultati, anche perché il Milan delle ultime settimane ha avuto una involuzione evidente e sta convincendo davvero poco.

LE PAROLE DI AMORIM

Dopo il ko contro il Benfica, Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha rilasciato queste parole alla UEFA: "È stata dura oggi, il Benfica è davvero un'ottima squadra. Loro sono sempre stati a proprio agio in campo, mentre noi eravamo in difficoltà. Sono riusciti a segnare nel primo tempo e all'inizio del secondo, proprio in quei momenti la squadra ne ha risentito. Eravamo nervosi nel gestire la palla, l'abbiamo persa molte volte. Erano tutti nervosi, anche i tre difensori. Ed è arrivato un risultato pesante. Dobbiamo migliorare in ogni fase della partita e saperci adattare alle diverse situazioni di gioco. Ogni gara ha una storia a sé e dobbiamo essere più bravi e organizzati. Ma questa partita non possiamo più cambiarla, possiamo cambiare la prossima".