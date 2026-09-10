Nkunku sorpreso dalla sua cessione. Romano spiega: "Era convinto di poter aiutare in diversi ruoli nel sistema di gioco di Amorim"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha spiegato perchè Christopher Nkunku è rimasto sorpreso dalla decisione del Milan di cederlo durante il mercato estivo

In merito al mercato in uscita del Milan, Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha commentato così la cessioni di Christopher Nkunku al Lipsia: "Si tratta di due storie diverse che sono state gestite in modo diverso perchè mentre Fofana ha capito abbastanza in fretta che al Milan non ci sarebbe stato margine per poter andare avanti insieme, Nkunku, con le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore, ha fatto sapere che non si aspettava che il club rossonero lo mettesse alla porta in quel modo. Arrivato al Milan un anno fa, il francese si augurava di avere un'altro possibilità.

Come mai tutta questa sorpresa? Da quello che mi raccontano lui credeva di poter aiutare in diversi ruoli nel nuovo sistema di gioco di Amorim, sia da vice Gonçalo Ramos, sia da trequartista alle spalle del centravanti. Nkunku pensava di essere finito nel sistema giusto e nel club giusto, ma il Milan ha fatto altre scelte in totale condivisione tra dirigenza e allenatore e così si è arrivati all'addio".