Tiago Gabriel cercato anche dal Milan, ma lui commenta così quelle voci di mercato

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Il difensore del Lecce Tiago Gabriel ha commentato le tante voci di mercato che lo hanno visto protagonista durante l'estate

Nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del Lecce, prossimo avversario del Milan in campionato, il difensore Tiago Gabriel ha rilasciato queste parole sulla sfida contro i rossoneri di domenica sera a San Siro: "Sarà difficile e fuori casa, loro hanno iniziato bene. Dobbiamo restare concentrati in settimana e lavorare bene per arrivare bene al match e avere un atteggiamento giusto nella partita”.

In estate il suo nome è stato spesso accostato a diversi club, tra cui anche il Milan, ma alla fine Tiago Gabriel è rimasto a giocare in Puglia: "Per me è speciale essere rimasto e lo è anche per la mia famiglia. Non si può pensare al mercato, è secondario, non dipende da me che sono un giocatore, io per questo stavo sempre con la testa al Lecce e sono troppo contento di essere rimasto, così come lo è la mia famiglia” le sue parole riportate da calciolecce.it.