News PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Lecce: è l'ora di Pulisic e Moreira? Diversi dubbi

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Domenica sera il Milan affronterà il Milan nella quinta giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni e le info per il match.

Dopo il brutto esordio europeo, il Milan di Ruben Amorim si rituffa sul campionato prima della lunga sosta tra settembre e ottobre. I rossoneri scenderanno in campo per il match valido per la quinta giornata di Serie A: a San Siro, con calcio d'inizio previsto per domenica 20 settembre alle 20:45, ci sarà la sfida al Lecce. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 22 D. Moreira

11 Pulisic 70 Cisse

9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 2 Estupinan, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 22 Hutcihnson, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Musah-Cisse (60-40); Chukwueze-Saelemaekers (70-30)

Indisponibili: /

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /

VERSO MILAN-LECCE, LE ULTIME NOTIZIE

Ruben Amorim schiererà il suo modulo preferito: il 3-4-2-1. Confermato Maignan in porta con la fascia di capitano al braccio e il trio difensivo con il rientro di Gila assieme a De Winter e Pavlovic. Attesi, invece, cambiamenti dal centrocampo in su. È il momento di vedere titolare Diego Moreira, probabilmente a sinistra considerando le prestazioni orribili in serie di Estupinan e Bartesaghi; con il belga da quel lato, non è detto che giochi Chukwueze dall'altro, con Saelemaekers che potrebbe ritrovare la sua vecchia posizione di esterno di centrocampo. In mezzo Modric e Rabiot, anche se il francese potrebbe anche giocare da trequartista in coppia con Pulisic, anche se al momento i favoriti per giocare dietro Goncalo Ramos restano l'americano e Cisse.

MILAN-LECCE, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: La Penna di Roma

Assistenti: Lo Cicero – Vecchi

IV uomo: Tremolada

VAR: Maggioni

AVAR: Santoro

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Milan-Lecce, domenica 20 settembre 2026

Ore: 20:45

Stadio: San Siro

TV: Dazn

Streaming: Dazn

Web: diretta testuale su MilanNews.it