Serie A, stasera si torna in campo: date, orari e guida tv della quinta giornata
Archiviata la pessima prestazione dei rossoneri in Europa League contro il Benfica, è già tempo di pensare al campionato. Questa sera infatti Monza e Sassuolo apriranno la prima giornata che vedrà il Milan affrontare ancora a san Siro il Lecce. Di seguito il programma completo della quinta. giornata
SERIE A, 5^ GIORNATA: TUTTE LE INFO UTILI
Monza-Sassuolo venerdì 18 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Bologna-Torino sabato 19 settembre ore 15.00 (DAZN)
Udinese-Cagliari sabato 19 settembre ore 15.00 (DAZN)
Roma-Inter sabato 19 settembre ore 18.00 (DAZN)
Venezia-Lazio sabato 19 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Fiorentina-Napoli domenica 20 settembre ore 12.30 (DAZN)
Frosinone-Como domenica 20 settembre ore 15.00 (DAZN)
Parma-Genoa domenica 20 settembre ore 15.00 (DAZN)
Juventus-Atalanta domenica 20 settembre ore 18.00 (DAZN/Sky/NOW)
Milan-Lecce domenica 20 settembre ore 20.45 (DAZN/Live testuale su MilanNews.it)
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