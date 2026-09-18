Serie A, stasera si torna in campo: date, orari e guida tv della quinta giornata

Serie A, stasera si torna in campo: date, orari e guida tv della quinta giornataMilanNews.it
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Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna
Dopo la fine della prima giornata di Europa League, si riporta il programma della quinta giornata di Serie A

Archiviata la pessima prestazione dei rossoneri in Europa League contro il Benfica, è già tempo di pensare al campionato. Questa sera infatti Monza e Sassuolo apriranno la prima giornata che vedrà il Milan affrontare ancora a san Siro il Lecce. Di seguito il programma completo della quinta. giornata

SERIE A, 5^ GIORNATA: TUTTE LE INFO UTILI

Monza-Sassuolo venerdì 18 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Bologna-Torino sabato 19 settembre ore 15.00 (DAZN)

Udinese-Cagliari sabato 19 settembre ore 15.00 (DAZN)

Roma-Inter sabato 19 settembre ore 18.00 (DAZN)

Venezia-Lazio sabato 19 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Fiorentina-Napoli domenica 20 settembre ore 12.30 (DAZN)

Frosinone-Como domenica 20 settembre ore 15.00 (DAZN)

Parma-Genoa domenica 20 settembre ore 15.00 (DAZN)

Juventus-Atalanta domenica 20 settembre ore 18.00 (DAZN/Sky/NOW)

Milan-Lecce domenica 20 settembre ore 20.45 (DAZN/Live testuale su MilanNews.it)