Ravezzani negativo: “Il Milan più va avanti e più peggiora, l’ambiente è già negativo”

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Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha analizzato e commentato la prestazione dei rossoneri nella sconfitta casalinga contro il Benfica.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha analizzato e commentato la partita giocata dai rossoneri contro il Benfica, vinta proprio dagli ospiti in seguito ad una prestazione totalmente insufficiente degli uomini di Amorim. Di seguito un estratto delle sue parole.

"Il problema è che il Milan, in queste prime cinque partite ufficiali, è andato sempre peggiorando. Il miglior Milan si è visto alla prima di campionato. Era logico attendersi una crescita costante tra la seconda, la terza, la quarta giornata e il debutto in Europa League; la squadra si è invece sgonfiata, fino a perdere malamente contro il Benfica. Cosa non va? Molte cose. Non va l'ambiente, diventato estremamente negativo verso una squadra e un allenatore che non godono di grande credito. Il patrimonio di fiducia è fondamentale per permettere a un tecnico di farsi capire e conquistare il gruppo".