Dopo l’Europa torna la Serie A: diffidati, squalificati e indisponibili della 5^ giornata

Dopo l’Europa torna la Serie A: diffidati, squalificati e indisponibili della 5^ giornataMilanNews.it
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Oggi alle 07:24News
di Andrea La Manna
Di seguito la lista di tutti i diffidati e di tutti gli squalificati della quinta giornata di Serie A.

Di seguito la lista completa dei diffidati, degli indisponibili e degli squalificati di Serie A.

ATALANTA
Indisponibili: Sulemana, Hien.
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

BOLOGNA
Indisponibili: El Azzouzi, Zortea, Dovbyk
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

CAGLIARI
Indisponibili: Idrissi, Felici
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

COMO
Indisponibili: Addai
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

FIORENTINA
Indisponibili: Parisi
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

FROSINONE
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

GENOA
Indisponibili: Venturino
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

INTER
Indisponibili: Calhanoglu, Stones
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

JUVENTUS
Indisponibili: Yildiz, Cabal, Thuram, Ekhator, Boga, Locatelli
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

LAZIO
Indisponibili: Cataldi, Dele-Bashiru, Marusic, Patric, Rovella.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

LECCE
Indisponibili: Geubbels
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

MILAN
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

MONZA
Indisponibili: Pessina, Ciurria, Tourè, Ziolkovski
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

NAPOLI
Indisponibili: Buongiorno, Marianucci, McTominay, Meret, Giovane, Alisson Santos
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

PARMA
Indisponibili: Diallo, Nicolussi Caviglia
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

ROMA
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

SASSUOLO
Indisponibili: Boloca, Pieragnolo, Cande, Ismael Kone, Walukiewicz
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

TORINO
Indisponibili: Casadei, Adams
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

UDINESE
Indisponibili: Palma, Piotrowski, Solet, Zanoli
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

VENEZIA
Indisponibili: Franjic, Moreno, Adorante, Sverko, Duncan
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno