Dopo l’Europa torna la Serie A: diffidati, squalificati e indisponibili della 5^ giornata
Di seguito la lista completa dei diffidati, degli indisponibili e degli squalificati di Serie A.
ATALANTA
Indisponibili: Sulemana, Hien.
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
BOLOGNA
Indisponibili: El Azzouzi, Zortea, Dovbyk
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
CAGLIARI
Indisponibili: Idrissi, Felici
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
COMO
Indisponibili: Addai
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
FIORENTINA
Indisponibili: Parisi
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
FROSINONE
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
GENOA
Indisponibili: Venturino
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
INTER
Indisponibili: Calhanoglu, Stones
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
JUVENTUS
Indisponibili: Yildiz, Cabal, Thuram, Ekhator, Boga, Locatelli
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Cataldi, Dele-Bashiru, Marusic, Patric, Rovella.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno
LECCE
Indisponibili: Geubbels
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
MILAN
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
MONZA
Indisponibili: Pessina, Ciurria, Tourè, Ziolkovski
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
NAPOLI
Indisponibili: Buongiorno, Marianucci, McTominay, Meret, Giovane, Alisson Santos
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno
PARMA
Indisponibili: Diallo, Nicolussi Caviglia
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno
ROMA
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
SASSUOLO
Indisponibili: Boloca, Pieragnolo, Cande, Ismael Kone, Walukiewicz
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
TORINO
Indisponibili: Casadei, Adams
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: Palma, Piotrowski, Solet, Zanoli
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno
VENEZIA
Indisponibili: Franjic, Moreno, Adorante, Sverko, Duncan
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
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