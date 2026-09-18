Terminata la prima giornata dell’Europa League, il Milan parte infondo: la classifica aggiornata

Terminata la prima giornata dell’Europa League, il Milan parte infondo: la classifica aggiornataMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna
Ieri sera si sono giocate le altre nove partite dell’Europa League. Di seguito la classifica aggiornata della competizione.

Dopo le gare di ieri sera, si è conclusa definitivamente la prima giornata della fase campionato dell'Europa League. Di seguito la classifica aggiornata.

EUROPA LEAGUE: LA CLASSIFICA DOPO LA 1^ GIORNATA DELLA LEAGUE PHASE