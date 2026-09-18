Silva aveva caricato i suoi con questa statistica: è la prima sconfitta della storia per il Milan contro il Benfica

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Nei sette precedenti il Milan aveva vinto cinque volte mentre die sono i pareggi, ma ieri sera il Benfica è riuscito a interrompere la maledizione.

Quella di ieri a San Siro, è la prima vittoria del Benfica contro il Milan. Nei 7 precedenti il Milan aveva vinto cinque volte mentre 2 sono i pareggi. Si è sempre giocato per la Coppa dei Campioni/Champions League e curiosamente, i primi due Milan-Benfica sono state due finali, col Milan sempre vincente: 2-1 nel 1963 e 1-0 nel 1990. 19 anni fa l'ultimo confronto prima di stasera, 1-1 all'Estadio da Luz con reti di Pirlo e Maxi Pereira.

LE PAROLE DI MARCO SILVA

Una notte perfetta...

"Non è facile parlare di una notte perfetta, perché è molto difficile che ci sia la perfezione nel calcio e nella vita. È stata una notte bellissima per noi, senza dubbio. Sapevo chiaramente che stavo correndo dei rischi: quando si cambiano nove giocatori da una partita all'altra ci sono sempre grandi rischi, a prescindere dalla competizione. Che sia una Coppa di Portogallo, una Coppa di Lega o una gara di campionato, in una partita di questa dimensione i rischi sono altissimi. Dal punto di vista motivazionale sono un po' minori, perché naturalmente in una gara simile la motivazione è alle stelle e non c'è molto da fare per caricare i giocatori; c'è invece molto più lavoro tattico da svolgere. Da questo punto di vista i giocatori sono stati brillanti. Per questo dico che è stata una bellissima serata, ma non perfetta: abbiamo ancora molte cose da migliorare. Oggi lo abbiamo dimostrato di nuovo: dobbiamo avere la capacità di difendere un po' più alti rispetto a quanto fatto in alcuni momenti del secondo tempo e prendere decisioni diverse, che avrebbero potuto darci l'opportunità di creare ancora più occasioni. Questa è la realtà, ma voglio iniziare facendo i complimenti ai giocatori. Sono stati straordinari, anche in virtù di un atteggiamento un po' diverso. All'inizio della settimana avevamo iniziato a parlarne, dicendo che ci sono momenti in cui bisogna scendere in campo con un piglio differente. Oggi abbiamo presentato anche alcune questioni tattiche un po' diverse, specialmente nel posizionamento di Kaminski senza palla, e i giocatori sono stati straordinari nel capire tutto in soli due giorni di lavoro tra una partita e l'altra, riuscendo poi a metterlo in pratica. Il gol a inizio gara ci ha aiutato, inutile nasconderlo: segnare subito ci ha dato quella fiducia e quella tranquillità per affrontare la partita in un altro modo. Abbiamo sfruttato molto bene, soprattutto nel primo tempo, gli spazi concessi. Nel secondo tempo abbiamo perso qualche pallone di troppo che non dovevamo perdere, altrimenti avremmo creato ancora di più. Difensivamente siamo stati solidi: non abbiamo concesso molto al Milan, se non qualcosa in più nella ripresa. Mi aspettavo già un po' di stanchezza e mancanza di energia in alcuni interpreti, perché guardando la nostra squadra oggi, diversi calciatori giocavano novanta minuti per la prima volta. Lo stesso Kaminski non giocava da un po' di tempo, indipendentemente dal fatto che sia un giocatore molto fisico. Si è notata una certa mancanza di energia anche nel corso della gara. Sentivo che prima o poi sarebbe successo: non potevo fare tutte le sostituzioni, altrimenti ne avrei fatte ancora di più, ma la realtà è che nel complesso la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Vincere contro il Milan non è facile. Il Benfica è un club enorme, così come lo è il Milan, ma la realtà è che è la prima volta che il Benfica batte il Milan in partite ufficiali. Abbiamo affrontato questo argomento anche nell'ultima riunione prima di partire per lo stadio. Ho avuto buone sensazioni, e una di queste è stata quando sono arrivato allo stadio per vedere il campo insieme ai giocatori: l'accoglienza che i tifosi del Benfica hanno riservato alla squadra in quel momento è stata qualcosa di speciale. Poter ricambiare con i tre punti è fantastico per noi. Riguardo al fatto di essere candidati o favoriti, non voglio entrarci. Ho detto durante la mia presentazione che un club come il Benfica, se si trova nella fase a gironi o nella fase campionato di Europa League, per la sua dimensione, pur essendocene altri di grande livello, deve presentarsi con grandi aspirazioni e ambizioni, e queste sono le nostre. Abbiamo già giocato sei partite per essere qui e ora non ha senso aver paura di giocare a calcio o temere di affrontare gli avversari come abbiamo fatto stasera. So bene che non sarà sempre così".