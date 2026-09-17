Europa League, prima giornata in archivio: la classifica aggiornata
MilanNews.it
Questa sera si sono giocate le altre nove partite dell’Europa League. Di seguito la classifica aggiornata della competizione.
Di seguito la classifica aggiornata dell'Europa League in seguito alla chiusura della prima giornata.
EUROPA LEAGUE: LA CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORNATA
Sparta Praga 3
Benfica 3
Bayer Leverkusen 3
OFI Crete 3
Lione 3
Olympiacos 3
Salisburgo 3
Omonia 3
Sunderland 3
Juventus 3
Crystal Palace 3
Besiktas 3
Union St. Gilloise 3
Ferencvaros 3
Bournemouth 3
Torrense 3
Dinamo Zagabria 1
Hapoel Beer Sheva 1
Rennes 1
Sturm Graz 1
Lillestrom 0
Real Sociedad 0
Jagiellonia 0
Anderlecht 0
Levski Sofia 0
AZ Alkmaar 0
Celta Vigo 0
Celtic 0
Hoffenheim 0
AC Milan 0
NK Celje 0
Marsiglia 0
Aarat-Armenia 0
Viktoria Plzen 0
Lech Poznan 0
N.E.C 0
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
Pubblicità
News
Pellegatti disperato: "Se continuiamo così saremo in 1500, altro che 50mila. Quando i tifosi vedono che non si schierano i migliori..."
Gozzini: "Amorim ritiene i pezzi a disposizione poco funzionali al proprio progetto. Che abbia messo le mani avanti?"
Quando finisce il casting? Contro il Benfica dopopartita peggio della partita. Il tempo è poco, non si può buttarlo viadi Luca Serafini
Le più lette
1 Quando finisce il casting? Contro il Benfica dopopartita peggio della partita. Il tempo è poco, non si può buttarlo via
Primo Piano
Primo PianoOk il turnover, ma non si può esagerare così: il Milan ha bisogno di certezze in campo. Cosa farà Amorim contro il Lecce?
Franco OrdineAmorim non ha ancora “pesato” i suoi. Ecco un altro manager in società, ma il capo dell’area tecnica?
Carlo PellegattiPerché in Europa? Visto Pulisic è tutto chiaro. Che bello… torna il Musagete. Se è quella, formazione sorprendente
Antonio VitielloPrimo PianoIl nuovo dirigente. Caso Modric? Non scherziamo. Amorim merita tempo ma ha capito una cosa...In Europa per vincerla.
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com