Europa League, prima giornata in archivio: la classifica aggiornata

Europa League, prima giornata in archivio: la classifica aggiornataMilanNews.it
© foto di José María Díaz Acosta
Ieri alle 23:11News
di Antonello Gioia
Questa sera si sono giocate le altre nove partite dell’Europa League. Di seguito la classifica aggiornata della competizione.

Di seguito la classifica aggiornata dell'Europa League in seguito alla chiusura della prima giornata.

EUROPA LEAGUE: LA CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORNATA 

Sparta Praga 3
Benfica 3
Bayer Leverkusen 3
OFI Crete 3
Lione 3
Olympiacos 3
Salisburgo 3
Omonia 3
Sunderland 3
Juventus 3
Crystal Palace 3
Besiktas 3
Union St. Gilloise 3
Ferencvaros 3
Bournemouth 3
Torrense 3
Dinamo Zagabria 1
Hapoel Beer Sheva 1 
Rennes 1
Sturm Graz 1
Lillestrom 0
Real Sociedad 0
Jagiellonia 0
Anderlecht 0
Levski Sofia 0
AZ Alkmaar 0
Celta Vigo 0
Celtic 0
Hoffenheim 0
AC Milan 0
NK Celje 0
Marsiglia 0
Aarat-Armenia 0
Viktoria Plzen 0
Lech Poznan 0
N.E.C 0