Graziani: "Il Milan ha speso più di 70 milioni per un attaccante che non tira mai in porta"

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Ciccio Graziani, opinionista, si è così espresso a Radio Sportiva commentando la prestazione del Milan contro il Benfica.

Ciccio Graziani, opinionista, si è così espresso a Radio Sportiva commentando la prestazione del Milan contro il Benfica: "Gioca male, ma in tutti i reparti: la fase difensiva è diventata un disastro, prende gol troppo facilmente e soprattutto hanno speso quasi 70 milioni per un attaccante che non tira mai in porta, un po' per colpa sua e un po' perché la squadra non crea. È una squadra che oggi non ha né capo né coda, francamente.

Io non so come potranno e dovranno metterci le mani affinché torni a essere un collettivo che gioca bene, anche perché il Milan - non ce lo dimentichiamo - ha giocatori di qualità. Tuttavia questa qualità non riusciamo a vederla e, soprattutto a livello di squadra, si ha l'impressione che ognuno giochi un po' per conto suo. Non c'è un gioco di raccordo e questo è un compito importante. Ho letto una dichiarazione stamattina in cui Amorim dice una cosa molto forte: sostiene che forse questa non sia una squadra adatta al suo tipo di calcio. Ed è decisamente così".