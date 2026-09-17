Florenzi con fiducia su Pulisic: "Oggi è lui il vero leader del Milan"

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Le considerazioni dell'ex difensore del Milan Alessandro Florenzi nel post partita della sconfitta dei rossoneri contro il Benfica

E' stato un Milan in difficoltà quello visto stasera a San Siro contro il Benfica. I rossoneri, ad oggi un vero e proprio cantiere aperto, non hanno quasi mai dato la percezione di fare male ai portoghesi, compatti e ben organizzati difensivamente. L'esordio quindi in questa edizione di Europa League è stato negativo, con Amorim che dovrà ancora lavorare sulla mentalità ed idee in campo dei suoi giocatori Ai microfoni di Sky Sport, nel post partita di Milan-Benfica, l'ex difensore rossonero Alessandro Florenzi, oggi opionista sportivo ha commentato così brevemente la prova spenta del Milan. Un breve estratto delle sue parole su Christian Pulisic, suo ex compagno di squadra nell'ultima esperienza milanista:

FLORENZI CON FIDUCIA SU PULISIC

"Pulisic è il vero trascinatore di questa squadra, ha caratteristiche importanti, da leader. Adesso non è semplice parlare, bisognerà mettere le basi per trovare il gioco di Amorim, ma non è facile".