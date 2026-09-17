Moretto: "Ci sono dubbi su Amorim, che non ha un rapporto idilliaco con alcuni senatori. Ma Cardinale continua a sostenerlo"

vedi letture

Le ultime su Amorim da Matteo Moretto: dubbi dopo le ultime uscite, ma Cardinale dà ancora fiducia e sostegno al portoghese

Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Benfica sono partiti a gran ritmo gli attacchi diretti a Ruben Amorim, che in queste ultime uscite ha convinto davvero poco per scelte e piano partita, soprattutto nei primi tempi. Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione attorno all'allenatore rossonero.

FUTURO AMORIM, LE ULTIME

"Ci sono diversi dubbi su Amorim. Fa specie che cambi continuamente l’11 titolare, che la squadra nei primi 45 minuti non riesca a rendere altrettanto bene rispetto a come chiude la partita. Contro la Juventus il Milan ha avuto determinati segnali nel secondo tempo, contro la Lazio ha recuperato nella ripresa, contro il Benfica questa situazione non è successa e il Milan perde in Europa League. Primi mugugni, primi fischi. È vero che il rapporto di Amorim con qualche senatore non è proprio idilliaco, ma ha 8 punti in 4 partite di campionato ed è un allenatore che è stato scelto da Gerry Cardinale, è stato difeso da Gerry Cardinale e che continua ad essere supportato da Cardinale.

Tra Amorim e la proprietà c’è intesa, sintonia e la voglia di andare avanti. Servono i risultati, serve che la squadra sul campo risponda in un certo modo. Ma anche il fatto che il Milan abbia fatto firmare ad Amorim un contratto fino al 2029, con opzione fino al 2030, - un contratto importante, da 4-5 milioni l’anno - questo fa pensare di come il Milan ha costruito un progetto intorno a lui, con un mercato sempre in condivisione con la società. Ad oggi i segnali che ci arrivano sono segnali di fiducia, segnali che Cardinale, il Milan e la società stanno con il proprio allenatore. Bisognerà vedere come andranno i prossimi risultati, ma sicuramente ad oggi il Milan è unito e vuole fare risultato già dalla prossima contro il Lecce”.